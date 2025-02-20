Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналисты Гонсало Лиры

Миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии. В публикации говорилось, что либо он пересечет границу и окажется в безопасности, либо «исчезнет».

«Зеленский убил американского журналиста!» — заявил Маск.

12 января 2024 года американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира умер в украинской тюрьме. Он утверждал, что блогера, осужденного за критику правительства Зеленского, пытали.