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01:25, 20 февраля 2025Мир

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста

Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналисты Гонсало Лиры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Миллиардер и предприниматель Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом он написал в соцсети X.

Бизнесмен прокомментировал последний пост журналиста, в котором тот сообщал о попытках покинуть Украину и получить политическое убежище в Венгрии. В публикации говорилось, что либо он пересечет границу и окажется в безопасности, либо «исчезнет».

«Зеленский убил американского журналиста!» — заявил Маск.

12 января 2024 года американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Лира умер в украинской тюрьме. Он утверждал, что блогера, осужденного за критику правительства Зеленского, пытали.

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