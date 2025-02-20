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17:01, 20 февраля 2025Культура

Концерт Преснякова на американской площадке отменился из-за банкротства

Место проведения концерта Никиты Преснякова в США обанкротилось и закрылось
Андрей Шеньшаков

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Уехавший из России на фоне специальной военной операции (СВО) певец и музыкант Никита Пресняков рассказал об отмене своего концерта в Лос-Анджелесе в рамках тура «Дискотека нулевых». Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам внука Аллы Пугачевой, выступление пришлось перенести из-за недавних пожаров. Площадка, где был запланирован концерт, обанкротилась и закрылась.

«Просто место, в котором мы должны были играть свой концерт, закрылось. Закрылось навсегда, обанкротилось. Что ж, такое бывает», — заявил он.

Впрочем, Пресняков сообщил, что уже приобретенные билеты пока еще считаются действительными. Планируется провести выступление артиста на другой площадке. Место проведения нового концерта в Лос-Анджелесе пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что проживающий в США внук Пугачевой вышел на связь после бушующих в стране лесных пожаров.

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