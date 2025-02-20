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07:05, 20 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

МО: Силы ПВО сбили три беспилотника над Крымом и еще один над Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на четверг, 20 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России. Подробности о ситуации привело Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Три летательных аппарата они перехватили над Крымом, еще один — над Брянской областью.

Вечером в среду, 19 февраля, ВСУ меньше чем за час выпустили по Крыму четыре летательных аппарата. Попытки атаки были предприняты в период с 22.25 до 23.10 по московскому времени.

В ночь на 19 февраля ВСУ пытались атаковать регионы России с помощью девяти беспилотников. Силы ПВО за ночь сбили летательные аппараты над тремя регионами России и Черным морем. Больше всего беспилотников — четыре — перехватили над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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