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19:45, 20 февраля 2025Россия

Минобороны сообщило о десятках атаковавших территорию России украинских беспилотниках

Минобороны России: За четыре часа система ПВО уничтожила 28 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За четыре часа над территорией России система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О десятках атаковавших Россию дронах сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем — система ПВО сбила 19 летательных аппаратов над этим регионом. Еще восемь БПЛА военные сбили над Азовским морем и один дрон над Белгороской областью.

О разрушениях на земле Минобороны не сообщило.

Ранее сообщалось, что очевидцам удалось снять на видео уничтожение украинского БПЛА над краснодарским городом.

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