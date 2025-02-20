Появилось видео уничтожения украинского БПЛА над краснодарским городом

Появилось видео с моментом уничтожения украинского БПЛА над Славянском-на-Кубани

Появилось видео с моментом уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Славянском-на-Кубани. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах можно увидеть работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Снаряд поражает украинский беспилотник, после чего происходит взрыв.

Каких-либо других подробностей с места происшествия на данный момент нет.

Об атаке на город Краснодарского края ранее сообщили местные жители. Затем глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко заявил о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха.