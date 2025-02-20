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17:08, 20 февраля 2025Россия

Жители российского города сообщили о взрывах в небе

Mash сообщил об атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Об этом спишет Kub Mash в Telegram.

Как сообщило издание со ссылкой на местных жителей, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По словам горожан, они слышали в небе три взрыва.

Официально информация об атаке беспилотников пока не подтверждена. Местные власти и ведомства ситуацию не комментировали.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении дежурными военными в ночь на 20 февраля четырех БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Три летательных аппарата ПВО сбили над Республикой Крым, еще один — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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