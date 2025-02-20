Мошенники придумали новый способ кражи паролей россиян

МВД: Мошенники крадут пароли от аккаунтов под предлогом смены кода от домофона

Мошенники начали красть пароли от аккаунтов россиян под предлогом смены кода от домофона. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, мошенники звонят россиянам якобы из управляющей компании и уведомляют о смене двери в подъезде. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, они спрашивают, сколько нужно изготовить ключей, как удобнее их было бы получить, а также предлагают сделать запасные экземпляры за отдельную плату

После этого аферисты сообщают, что у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как использование общего кода якобы противоречит политике безопасности. Затем на телефон человека приходит комбинация цифр, которая, как утверждают злоумышленники, является «персональным кодом домофона». На самом деле человеку приходит код для восстановления доступа к значимому аккаунту. Если жертва продиктует его мошенникам, то они получат доступ к профилю.

Ранее россиян предупредили о другой мошеннической уловке. Сообщалось, что злоумышленники звонят пользователям мессенджера WhatsApp и представляются сотрудниками «Почты России».