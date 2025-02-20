Мужчину лишили российского гражданства за угрозу безопасности страны

ФСБ: Жителя Алтая лишили гражданства РФ за угрозу безопасности страны

Выходец Центрально-Азиатского региона, проживавший в Алтайском крае, лишился гражданства России за угрозу безопасности страны. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужбы, действия мужчины 1983 года рождения негативно влияли на политическую и социальную стабильность в обществе. В этой связи ФСБ вынесла в отношении него решение о прекращении гражданства России.

19 февраля МВД России сообщило, что участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать из страны.