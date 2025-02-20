Против россиянина возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности

В Мелитополе возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности

В Мелитополе возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей интернет) УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2022 года 25-летний подозреваемый, житель поселка Михайловка в разместил Telegram-канале, который имеет открытый доступ, комментарии, содержащие признаки побуждения к осуществлению враждебных действий, связанных с насилием в отношении российских военнослужащих и граждан.

В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала призывавшего расправляться с россиянами жителя Севастополя.