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10:43, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине допустили демилитаризацию как часть мирной сделки

The Economist: Украина может допустить демилитаризацию в рамках мирной сделки
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украина готова допустить частичную демилитаризацию в рамках мирной сделки. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

«Абсолютный минимум, который Украина может принять, включает продолжение связей с западными армиями, отсутствие масштабной демилитаризации, продолжение притока оружия и денег, а также ввод иностранных сил по поддержанию мира», — указано в публикации.

При этом, по данным издания, украинские власти не готовы официально признать потерю территорий как часть сделки. В то же время в Киеве признают, что вступление в страны в НАТО вряд ли возможно в обозримом будущем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО и Европейский союз условиями своей отставки. До этого момента он намерен продолжать «защищать свою страну».

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