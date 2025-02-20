На Украине испугались отключения у ВСУ важной западной технологии

Волонтер Берлинская: Маск может в любой момент отключить Starlink у ВСУ

Основатель Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это в своем Telegram-канале указала основательница Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

По ее словам, это стало понятно «сегодня после заявлений [президента США Дональда] Трампа и Маска». «Старлинки могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет», — признала волонтер.

В 2023 году SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск предложил Пентагону взять оплату спутникового интернета на себя, техническое обеспечение осталось за SpaceX.

5 февраля ВСУ столкнулись с отключениями Starlink на фронте. «Наблюдались по состоянию на вчерашний вечер и ночь проблемы со старлинками (...), есть случаи, что некоторые устройства полностью "легли" — выбросило из аккаунтов и удалило их», — написал украинский офицер с позывным Алекс. По его словам, устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий. В первую очередь это может коснуться тех, подписку на которые оформляет украинское государство. Количество случаев, как отметил Алекс, незначительно, но произошли они в один момент.