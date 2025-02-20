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12:37, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили повреждение газовой инфраструктуры

Глава Минэнерго Украины Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Объекты газовой инфраструктуры Украины повреждены в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Противник в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. (...) Повреждения получили, в частности, производственные мощности», — подчеркнул чиновник.

Галущенко подтвердил повреждение украинской газовой инфраструктуры в результате удара ВС России в ночь на 20 февраля с помощью баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По словам главы Минэнерго Украины, в настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

Ранее украинская государственная компания «Нафтогаз» заявила об ударе по производственным мощностям компании. По их информации, повреждения получили производственные мощности в Полтавской области.

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