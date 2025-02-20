На Украине сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза»

«Нафтогаз Украины» сообщил о повреждении объектов после ночной атаки

В результате ночной ракетной атаки на Украине были повреждены объекты энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины», — сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что украинские поставки газа продолжатся, и не уточнили, какие именно объекты были повреждены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры после удара российских войск. По словам чиновника, повреждения получили в том числе и производственные мощности.