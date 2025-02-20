Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:01, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза»

«Нафтогаз Украины» сообщил о повреждении объектов после ночной атаки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Titov / AP

В результате ночной ракетной атаки на Украине были повреждены объекты энергетической компании «Нафтогаз». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Этой ночью пострадали предприятия группы "Нафтогаз" в нескольких областях Украины», — сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что украинские поставки газа продолжатся, и не уточнили, какие именно объекты были повреждены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил повреждение газовой инфраструктуры после удара российских войск. По словам чиновника, повреждения получили в том числе и производственные мощности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о тяжелых боях после захода войск на Украину из Курской области

      Яна Рудковская объяснила странные изменения во внешности Тимоти Шаламе

      Москвичей предупредили об изменениях в графике работы ряда соцучреждений

      Генсек НАТО исключил членство Украины

      Вице-президент США высказался о необходимости альянса с Европой

      Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: что известно о реванше, когда и где смотреть?

      Стримера избили во время прямого эфира за флирт с девушкой

      В Африке заинтересовались российским «Тайфуном-ПВО»

      Трех работавших на мошенников молодых россиян задержали за обман пенсионеров

      Европейская авиакомпания по ошибке перестала пускать россиян на рейсы в Эстонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше