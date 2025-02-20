Названа дата выхода второго сезона сериала The Last of Us

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится 13 апреля

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). Об этом представители HBO рассказали в социальной сети X.

Продолжение проекта выйдет на экраны 13 апреля. Стриминговая платформа представила три новых постера, на которых изображены главные герои шоу. Второй сезон будет состоять из семи эпизодов.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

Ранее сообщалось, что актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в известном сериале «Эйфория».