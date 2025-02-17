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15:13, 17 февраля 2025Культура

Шэрон Стоун сыграет в хитовом подростковом сериале

Шэрон Стоун сыграет в новом сезоне культового подросткового сериала «Эйфория»
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в известном сериале «Эйфория», который подарил миру целую плеяду молодых артистов-кумиров подростков. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Помимо звезд «Эйфории» Зендеи, Джейкоба Элорди и Сидни Суини, в заключительном сезоне шоу появится известная голливудская актриса. Кого именно сыграет Шэрон, не уточняется. Журналисты утверждают, что переговоры артистки с продюсерами уже находятся в заключительной стадии.

Известно, что съемки третьей части хита компании HBO пройдут в 2025 году. Недавно в сети также появилась информация, что первые съемочные смены уже состоялись. Премьера сезона назначена на начало 2026 года, хотя изначально «Эйфория» должна была завершиться на год раньше.

Стоун известна ролями в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», за игру в котором получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. В то же время несколько актерских перфомансов Шэрон оказались в списках антипремии «Золотая малина». Она была признана худшей актрисой в 1995 и 2007 годах.

Ранее стало известно, что актриса из «Эйфории» стала одной из самых дорогих молодых артисток после провала блокбастера со своим участием.

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