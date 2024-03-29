Съемки третьего сезона «Эйфории» запланировали на 2025 год

Variety: третий сезон сериала «Эйфория» начнут снимать в 2025 году

Съемки третьего сезона сериала «Эйфория» запланировали на 2025 год. Об этом пишет Variety.

По данным издания, шоураннер Сэм Левинсон хочет показать жизнь повзрослевших главных героев шоу спустя пять лет. Также отмечается, что количество эпизодов, вероятно, будет сокращено с восьми до шести.

Изначально планировалось, что съемки шоу стартуют этой весной, однако позже киностудия HBO приняла решение отложить их на неопределенный срок.