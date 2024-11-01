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18:55, 1 ноября 2024Культура

Звезда «Эйфории» стала одной из самых дорогих актрис из-за провала фильма

Сидни Суини стала одной из самых дорогих актрис из-за провала «Мадам Паутины»
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Сидни Суини стала одной из самых высокооплачиваемых молодых актрис Голливуда, за последний год ее гонорар за съемки вырос почти в четыре раза. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда сериала «Эйфория» заключила выгодный контракт со студией Sony, который позволил ей умножить свои заработки в несколько раз всего за год, даже несмотря на провал проекта «Мадам Паутина», в котором она снялась. Дело в том, что Суини согласилась сыграть в провальном проекте при условии, что Sony одобрила производство фильма «Кто угодно, кроме тебя», в котором она выступила не только актрисой, но и продюсером.

В итоге картина стала большим коммерческим успехом: при бюджете в 25 миллионов долларов собрала 220 миллионов. За роль в «Кто угодно, кроме тебя» она получила почти два миллиона долларов, плюс 250 тысяч в качестве отчислений продюсеру. В следующем проекте «Служанка» Суини заработает уже 7,5 миллиона долларов, что сделает ее одной из самых высокооплачиваемых молодых актрис Голливуда — наряду со своей партнершей по сериалу «Эйфория» Зендеей.

Ранее актриса шокировала фанатов своим новым образом со съемок фильма про известную боксершу.

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