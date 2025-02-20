Политолог Корнилов: Нападки Зеленского ускорят действия США по его свержению

Даже если в Киеве прекратятся нападки на Вашингтон, победитель президентских выборов на Украине запустит уголовные процессы против действующего главы государства Владимира Зеленского, убежден политолог Владимир Корнилов. Его цитирует «Взгляд».

По его словам, весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. «Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский "пропасть с радаров" до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», — пояснил политолог.

Корнилов считает, что Зеленский ответит за все злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами, а нападки на Трампа лишь ускорят действия США по его «скорейшему свержению». Также он напомнил о публикации о расправе над журналистом Гонсало Лирой и попрании гражданских свобод на Украине.

«Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи — это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей», — отметил он, добавив, что Вашингтон доносит до Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского.

Политолог допустил, что встреча со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом станет последним шансом Зеленского выработать извинительную линию поведения перед США. «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», — резюмировал аналитик.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также заявил, что Зеленский может оказаться на скамье подсудимых.