Медведчук предсказал будущее Зеленского на скамье подсудимых

Медведчук: Зеленский осознает, что его преемник усадит его на скамью подсудимых

Украинский лидер Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. Такое будущее предсказал в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — объяснил свою точку зрения политик.

Медведчук отметил, что Зеленский и его приближенные стремятся уничтожить не только политиков, активистов и людей с иной позицией, но и разрушить ветви власти. Таким образом, он не просто убирает потенциальных конкурентов на пост президента республики, но и разрушает саму власть в принципе.

«Возглавлять будет нечего и некому», — резюмировал Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки на Мюнхенскую конференцию и в США. Он сравнил его участь с историей бывшего премьер-министра страны Павла Лазаренко, отсидевшего восемь лет за воровство, отмывание денег и сокрытие их на зарубежных счетах.