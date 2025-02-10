Зеленского предупредили о риске оказаться за решеткой

Депутат Рады Дубинский: Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в тюрьме после поездки на Мюнхенскую конференцию и в США. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он предположил, что главу государства может постичь участь бывшего премьер-министра страны Павла Лазаренко, отсидевшего восемь лет за воровство, отмывание денег и сокрытие их на зарубежных счетах. «По своему опыту скажу, в тюрьме надо на кого-то положиться», — добавил парламентарий, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

2 февраля президент Украины заявил, что не знает, куда пошли миллиарды долларов от США. Он сообщил, что Киев получил только 75 из 177 миллиардов долларов.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский подписал себе приговор, заявив об исчезновении переданных средств.

