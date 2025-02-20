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13:20, 20 февраля 2025Культура

Названы самые популярные российские артисты

«Руки Вверх!», «Любэ» и Кадышева стали самыми популярными российскими артистами
Ольга Коровина
Надежда Кадышева

Надежда Кадышева. Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Группы «Руки Вверх!» и «Любэ», а также певица Надежда Кадышева пользуются наибольшим спросом среди российских зрителей. Рейтинг исполнителей на основании продаж билетов на их концерты публикует KP.RU.

По данным издания, в 2025 году рекорд по продаже билетов на выступления принадлежит Сергею Жукову и группе «Руки Вверх!». В марте музыканты дадут пять стадионных концертов в Москве на площадке, вмещающей до 33 тысяч человек. Сообщается, что билеты уже практически распроданы.

Три февральских концерта народного артиста России Николая Расторгуева и группы «Любэ» в Кремлевском дворце, который вмещает около шести тысяч человек, пройдут в заполненном зале. На концерт Надежды Кадышевой, который состоится 11 апреля в концертном зале «Москва», также проданы все билеты.

В десятку наиболее любимых зрителями исполнителей вошли SHAMAN, Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Betsy (Светлана Чертищева), Баста и Анна Asti.

Ранее стало известно, что певец Макс Корж уехал в Европу и отказался давать концерты в России и Белоруссии.

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