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17:43, 20 февраля 2025Путешествия

Пастор накинул на колени подростка куртку и принялся трогать ее гениталии в самолете

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mike Blake / Reuters

Молодежный пастор накинул на колени подростка куртку и принялся трогать ее гениталии в самолете Alaska Airlines. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе из Бербанка в Сиэтл в марте 2024 года, однако решение по делу суд вынес лишь в феврале 2025-го. Согласно данным расследования, 41-летний Джастин Бейкер летел на среднем кресле, а у окна сидела 18-летняя девушка. Он прижимал ее к стенке, а затем показывал сообщения интимного характера, которые когда-то писал своей жене.

В переписке с супругой мужчина описывал любимые позы в сексе, говорил о своих гениталиях и оральном сексе.

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После этого, накинув куртку на колени попутчицы, он стал трогать ее бедра и пах, а затем добрался и до груди. Несмотря на просьбы пострадавшей прекратить, Бейкер не остановился. Тогда девушка встала и отправилась в камбуз, где рассказала обо всем стюардессам. Те связались с полицейскими и попросили их встретить самолет.

Бейкер отказался признать вину, заявив, что все происходило по обоюдному согласию, однако суд отправил его за решетку на все время расследования. В результате пастора приговорили к двум годам лишения свободы, а также внесли в список сексуальных преступников.

Ранее в Индии менеджер отеля сел в тюрьму на десять лет за изнасилование туристки. Путешественница пошла на прогулку ночью, а когда вернулась, двое мужчин надругались над ней в номере.

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