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22:22, 20 февраля 2025Культура

Дмитрий Певцов вернется в «Ленком»

Актер Певцов вернется в «Ленком» по приглашению худрука Панкова
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцов вернется в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Об этом актер сообщил в Telegram-канале.

Артист подчеркнул, что сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее — участие в театральных работах нового худрука. «Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — заявил Певцов.

До этого, 14 января, в «Ленкоме» убрали фотографию Певцова со стены в фойе. Актер тогда отметил, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» и в его услугах театр не нуждается.

Ранее Певцов обвинил руководство театра «Ленком Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра.

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