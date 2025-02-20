Дмитрий Певцов вернется в «Ленком»

Актер Певцов вернется в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

Актер Дмитрий Певцов вернется в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Об этом актер сообщил в Telegram-канале.

Артист подчеркнул, что сначала будет возвращение в спектакль «Юнона и Авось», далее — участие в театральных работах нового худрука. «Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — заявил Певцов.

До этого, 14 января, в «Ленкоме» убрали фотографию Певцова со стены в фойе. Актер тогда отметил, что «после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность» и в его услугах театр не нуждается.

Ранее Певцов обвинил руководство театра «Ленком Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра.