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19:57, 20 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о бросивших его из-за болезни ног сослуживцах

Пленный боец ВСУ Барабащук рассказал, как его из-за болезни бросили сослуживцы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: видео Telegram-канал Минобороны России

Украинские военные бросили своего сослуживца на позиции во время отступления из-за его болезни ног. О том, как его оставили в блиндаже однополчане, рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Барабащук, интервью с ним публикует в Telegram Министерство обороны России.

«У меня больные ноги, и я не смог бежать быстро. Все ушли, а я там остался. Меня бросили, просто наши бросили без связи, без ничего», — рассказал пленный.

Он добавил, что спустя сутки на его позицию вошли российские войска и он сдался в плен.

Ранее пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что узнал о том, что находится в Курской области, только после попадания в российский плен. По его словам, командование показало ему точку на карте с местом, в которое он должен добраться, но не сообщило, в какой регион его отправляет.

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