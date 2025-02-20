Названы города Подмосковья с самыми высокими продажами квартир в новостройках

«Ферро-Строй»: Покупатели чаще всего предпочитают новостройки в Мытищах

Самым популярным подмосковным городом среди покупателей жилья в новостройках стали Мытищи. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ГК «Ферро-Строй».

За январь 2025-го, по данным компании, в этом городе был заключен 881 договор долевого участия. Вместе с Красногорском (721 ДДУ) и Ленинским округом (527 ДДУ) Мытищи заняли почти две трети от общего объема сделок в новом фонде Московской области. Суммарно за последний месяц число сделок на первичном рынке достигло 3,3 тысячи — это максимум с 2022 года.

Лидерство Мытищ в рейтинге эксперты объясняют широким ассортиментом — в городе на продажу выставлено более 5000 объектов в 21 жилом комплексе. Вдобавок в Мытищах существует немало проектов с хорошей инфраструктурой по привлекательным ценам. В целом город выгодно отличается близостью к Москве, добраться до столицы отсюда удобно как на общественном, так и на личном транспорте.

Средняя площадь покупки в подмосковных новостройках по итогам января равнялась 41,3 квадратного метра — за год этот показатель уменьшился на 4,2 процента. В Мытищах чаще всего брали квартиру метражом 45,2 «квадрата», в столице — 55,8 «квадрата». Более просторные варианты покупатели не могут позволить в рамках условий семейной ипотеки, рассказали аналитики. Медианная стоимость сделки оказалась в районе 8 миллионов рублей.

Ранее столичным жителям рассказали, в каком районе города новостройки подорожали больше всего. За последние пять лет наибольший прирост показал район ВДНХ — здесь «квадрат» жилплощади прибавил в цене 110 процентов.