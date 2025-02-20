Премьер Польши высказался о капитуляции Украины

Премьер Польши Туск: Капитуляция Украины будет означать капитуляцию Запада

Вынужденная капитуляция Украины будет означать и капитуляцию всего Запада. Об этом на своей странице в социальной сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», — отметил он.

По словам главы польского правительства, никто не должен делать вид, что не понимает этого.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Он объяснил такое решение тем, что у Польши уже есть свои контингенты в других странах.