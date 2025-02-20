Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

Президент России Владимир Путин на совещании судей в Верховном суде поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства. Слова главы государства в четверг, 20 февраля, публикует ТАСС.
Путин призвал продолжить гуманизацию уголовного законодательства и практику его применения, отметив, что судами рассмотрены дела в отношении почти 680 тысяч граждан и по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом.
По словам главы государства, лишение свободы было назначено лишь одной трети граждан, а в отношении остальных были применены альтернативные меры.
Во время совещания с судьями президент Владимир Путин также призвал военные суды надежно защищать права военнослужащих.