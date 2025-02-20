Путин призвал надежно защищать права военнослужащих

Президент Путин призвал военные суды надежно защищать права военнослужащих

Военные суды должны надежно защищать права военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Российский президент также отметил, что суды должны обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления. По его словам, при рассмотрении уголовных дел террористической направленности ключевая роль принадлежит военным судам: в 2024 году было рассмотрено 950 таких дел и осуждено 1075 человек.

Ранее Владимир Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.