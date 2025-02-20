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15:05, 20 февраля 2025Силовые структуры

Путин призвал надежно защищать права военнослужащих

Президент Путин призвал военные суды надежно защищать права военнослужащих
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Военные суды должны надежно защищать права военнослужащих. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Российский президент также отметил, что суды должны обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления. По его словам, при рассмотрении уголовных дел террористической направленности ключевая роль принадлежит военным судам: в 2024 году было рассмотрено 950 таких дел и осуждено 1075 человек.

Ранее Владимир Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

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