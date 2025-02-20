Спасшего девушку от вооруженных мигрантов депутата наказали

Суд в Самаре оштрафовал депутата Турусина, защитившего девушку от мигрантов

В Самаре оштрафовали депутата Кировского райсовета Сергея Турусина, защитившего девушку от вооруженных мигрантов. Об этом сообщает «Царьград».

Политик оказался в центре конфликта, возникшего у приезжих с одной из местных жительниц, которая стала свидетельницей нападения толпы мигрантов на мужчину в общежитии. Женщина вызвала полицию, после чего ее начали преследовать. Она обратилась за помощью к Турусину, попросив сопроводить ее в безопасное место.

Однако когда они попытались покинуть место конфликта, их окружили мигранты и начали угрожать. В целях самообороны Турусин выстрелил из травматического пистолета. После этого на него составили протокол за стрельбу в общественном месте. Суд оштрафовал депутата на 40 тысяч рублей и постановил изъять оружие.

Ранее в Санкт-Петербурге школьники-мигранты толпой избили 16-летнего сверстника. Позже сестра пострадавшего увидела в соцсетях видео, на котором избивают ее брата. После этого родители школьника написали заявление в полицию.