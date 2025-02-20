Россиян призвали продать дома за копейки ради новой дороги

Жителей Кургана призвали продать дома за копейки ради строительства новой дороги

Жителей Кургана призвали продать свои дома в центре города за копейки ради строительства новой автодороги по улице Пушкина. Власти предлагают слишком низкую сумму выкупа за изъятие участков и затягивают судебные процессы, пишет Ura.ru.

За участок площадью 711 квадратов владельцам предложили 1,19 миллиона рублей, рассказала одна из пострадавших, которую собрались лишить единственного жилья. При этом домом владеет несколько семей — каждая получит примерно по 600 тысяч рублей. Однако этой суммы не хватит даже на нормальную комнату в общежитии, пожаловалась россиянка.

«Судимся с мэрией с лета прошлого года. Власти не согласны с независимой оценкой эксперта и попросили суд отложить разбирательство. Видимо, хотят добиться меньшей суммы и что мы согласимся на те деньги, которые нам предложат», — рассказала женщина.

Оказавшиеся в подобной ситуации другие жители Кургана тоже опасаются, что суммы выплат за дом им не хватит для приобретения адекватного жилья. При этом россияне не запрашивают сверхвысокую компенсацию и согласны на проведение независимой экспертизы.

Собеседница агентства добавила, что горожане долгое время пытались добиться от властей разрешения на реконструкцию ветхого жилья или строительство новых домов на своих участках. В мэрии россиянам отказали, заявив, что дома и так собирались сносить и предоставить владельцам новое жилье. Правда, пострадавшие слабо верят в последнее обещание.

Ранее в Иркутске начали сносить не до конца расселенный аварийный дом. На момент демонтажа здания одна квартира оказалась с жильцами. Они были не на месте, а когда вернулись, увидели, что дом стали разбирать.