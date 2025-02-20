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17:45, 20 февраля 2025Экономика

Россиян призвали продать дома за копейки ради новой дороги

Жителей Кургана призвали продать дома за копейки ради строительства новой дороги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жителей Кургана призвали продать свои дома в центре города за копейки ради строительства новой автодороги по улице Пушкина. Власти предлагают слишком низкую сумму выкупа за изъятие участков и затягивают судебные процессы, пишет Ura.ru.

За участок площадью 711 квадратов владельцам предложили 1,19 миллиона рублей, рассказала одна из пострадавших, которую собрались лишить единственного жилья. При этом домом владеет несколько семей — каждая получит примерно по 600 тысяч рублей. Однако этой суммы не хватит даже на нормальную комнату в общежитии, пожаловалась россиянка.

«Судимся с мэрией с лета прошлого года. Власти не согласны с независимой оценкой эксперта и попросили суд отложить разбирательство. Видимо, хотят добиться меньшей суммы и что мы согласимся на те деньги, которые нам предложат», — рассказала женщина.

Оказавшиеся в подобной ситуации другие жители Кургана тоже опасаются, что суммы выплат за дом им не хватит для приобретения адекватного жилья. При этом россияне не запрашивают сверхвысокую компенсацию и согласны на проведение независимой экспертизы.

Собеседница агентства добавила, что горожане долгое время пытались добиться от властей разрешения на реконструкцию ветхого жилья или строительство новых домов на своих участках. В мэрии россиянам отказали, заявив, что дома и так собирались сносить и предоставить владельцам новое жилье. Правда, пострадавшие слабо верят в последнее обещание.

Ранее в Иркутске начали сносить не до конца расселенный аварийный дом. На момент демонтажа здания одна квартира оказалась с жильцами. Они были не на месте, а когда вернулись, увидели, что дом стали разбирать.

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