Россиянам назвали веский повод обратиться к психиатру

Психиатр Сиволап: При серьезном тревожном расстройстве нужно обратиться к врачу

Тревожность стала одним из самых распространенных нейропсихиатрических расстройств современности, рассказал профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Юрий Сиволап. Веский повод обратиться с этим расстройством к психиатру он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что на проблемы с ментальным здоровьем может указывать постоянная или часто возникающая тревога. При появлении этого симптома Сиволап рекомендовал обращаться к специалистам, которые занимаются ментальным здоровьем: психологам, психотерапевтам и психиатрам.

Доктор добавил, что обращение к врачу при ментальных проблемах — это норма. «Многие люди до сих пор опасаются похода к врачу, ведь существует стереотипное представление: если человек обратился к психиатру, то значит, что он сумасшедший. На самом деле обращение к психиатру — такое же рутинное явление, как визит к кардиологу, терапевту, гинекологу или врачу любой другой, самой обычной специальности», — объяснил он.

Сиволап заверил, что обращение к психиатру — это не повод для стыда и страха, а возможность получить своевременную помощь. «Обращение за помощью к психиатру или психотерапевту — если речь не идет о территориальных государственных учреждениях — не повлечет за собой нежелательных социальных последствий, но позволит человеку избавиться от бремени тревоги и других психических нарушений, препятствующих полноценному жизненному существованию», — заключил врач.

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