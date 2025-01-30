Врач рассказала о неожиданной опасности коронавируса для мозга

Невролог Глотова: Коронавирус увеличивает риск ухудшения памяти

Перенесенная коронавирусная инфекция может негативно сказываться на работе мозга человека, предупредила невролог Наталия Глотова. О неожиданной опасности вируса она рассказала KP.RU.

«Исследования показывают, что у переболевших коронавирусом даже в легкой форме могут возникать симптомы, как после черепно-мозговой травмы. Это головокружение, головные боли, нарушение равновесия, судороги и даже инсульты», — рассказала врач.

По ее словам, сегодня известно несколько негативных последствий коронавируса для мозга. В частности, вирус увеличивает риск ухудшения памяти, провоцирует уменьшение объема мозга, изменение его структуры и воспаление внутренней оболочки сосудов мозга. Кроме того, он способен нарушить гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от циркулирующих в крови токсинов.

Глотова добавила, что коронавирус также может вызывать преждевременное старение мозга. Врач объяснила, что у людей, которые перенесли болезнь в легкой или средней форме, повреждения мозга могут быть сопоставимы с семью годами старения, а в тяжелой форме — с 20 годами.

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