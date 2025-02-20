Россияне стали больше тратить на украшения

Россияне потратили более 459 миллиардов рублей на ювелирные изделия в 2024 году

По итогам 2024 года россияне потратили на ювелирные украшения 459,4 миллиарда рублей. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра Sokolov. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В денежном выражении рынок украшений вырос на 25,6 процента по сравнению в предыдущим годом. Розничные цены за 2024-й выросли на 34 процента, и рост все еще продолжается. Средний чек составил 9 тысяч рублей (+ 19 процентов год к году). Глава аналитического центра Алина Колпакова указала, что основной импульс рынку дал рекордный рост объемов и доли интернет-продаж. «За год доля ювелирного e-com выросла с 23,4 до 28 процентов. При этом 35,5 процента всех онлайн-продаж или 10 процентов совокупного рынка составили продажи через маркетплейсы», — уточнила она.

Еще на рост в денежном выражении повлияла динамика учетных цен ЦБ на золото: с января по декабрь 2024 года драгоценный металл подорожал на 45 процентов — до 8 552 рублей за грамм.

Именно золото считается одним из так называемых активов-убежишь, куда инвесторы активно вкладываются в неспокойные времена. Последнее время стоимость металла постоянно растет. Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs полагают, что к концу 2025 года цена золота достигнет 3100 долларов за унцию.