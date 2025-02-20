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11:15, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ за сбор данных о военных для передачи украинской спецслужбе

ФСБ: Житель Читы получил 18 лет колонии за госизмену в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Забайкальский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Читы за госизмену в интересах Украины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд установил, что россиянин с октября 2022 года был администратором группы в Telegram, которая контролировалась Службой безопасности Украины (СБУ). Там он размещал антироссийскую пропаганду. Кроме того, мужчина собирал персональные данные российских военнослужащих и членов их семей для передачи СБУ.

Он намеревался за границей обратиться за политическим убежищем в посольство США, но был задержан при попытке выехать из России.

19 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Омска, намеревавшегося уехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

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