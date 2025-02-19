Россиянин собрался в ВСУ и стал фигурантом дела ФСБ о госизмене

ФСБ задержала за госизмену омича, переводившего деньги на Украину

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Омска, намеревавшегося уехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак.

Омич стал фигурантом уголовного дела о госизмене. В ходе следствия выяснилось, что он вышел на контакт с украинскими спецслужбами, а также сделал перевод на криптокошелек украинских террористических организаций.

ФСБ также установила, что россиянин направлял анкеты о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его задержали при попытке выехать из страны.

18 февраля сообщалось, что в Ростове-на-Дону инженера предприятия оборонно-промышленного комплекса осудили на 12 лет за госизмену.