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11:50, 20 февраля 2025Путешествия

Россиянин принял снос отеля в Домбае за атаку дронов и снял происходящее на видео

Турист принял снос гостиницы «Аманауз» в Домбае за атаку беспилотников
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Российский турист принял снос отеля в Домбае в Карачаево-Черкесии за атаку дронов и снял происходящее на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, гостиницу «Аманауз» называли символом горнолыжного курорта и долго обещали отреставрировать. Ожидается, что теперь на ее месте появится пятизвездочный отель.

На днях здание стали сносить, этот процесс запечатлел отдыхающий и выложил в соцсети. «Сказал, что слышал взрыв и причина дестроя — атака беспилотников, — говорится в сообщении. — На всякий случай даже записал свидетеля — своего приятеля».

Ранее пилоты самолета Egypt Air с россиянами на борту увидели дрон в небе. Airbus A330 авиакомпании выполнял рейс из столичного аэропорта Внуково в Хургаду, Египет. В 50 километрах от Москвы экипаж доложил о круглом квадрокоптере белого цвета с мерцающими огнями.

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