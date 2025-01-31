Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

Aviaincident: Пилоты самолета Egypt Air увидели дрон на рейсе Москва — Хургада

Пилоты самолета Egypt Air с россиянами на борту увидели дрон в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В ночь на 31 января Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Внуково в Хургаду, Египет. В 50 километрах от Москвы экипаж доложил о круглом квадрокоптере белого цвета с мерцающими огнями.

Отмечается, что в тот момент самолет находился на высоте 5,5 тысячи метров, а беспилотник — примерно на 300 метров ниже. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пилоты Utair во время полета увидели на радаре неопознанные метки. Другие лайнеры в тот момент отсутствовали на всех высотах.