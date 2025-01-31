Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:06, 31 января 2025Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

Aviaincident: Пилоты самолета Egypt Air увидели дрон на рейсе Москва — Хургада
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Пилоты самолета Egypt Air с россиянами на борту увидели дрон в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В ночь на 31 января Airbus A330 выполнял рейс из столичного аэропорта Внуково в Хургаду, Египет. В 50 километрах от Москвы экипаж доложил о круглом квадрокоптере белого цвета с мерцающими огнями.

Отмечается, что в тот момент самолет находился на высоте 5,5 тысячи метров, а беспилотник — примерно на 300 метров ниже. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пилоты Utair во время полета увидели на радаре неопознанные метки. Другие лайнеры в тот момент отсутствовали на всех высотах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше