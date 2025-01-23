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14:24, 23 января 2025Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели на радаре неопознанные метки во время полета

Пилоты летевшего в Сургут самолета увидели на радаре две неопознанные метки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту увидели на радаре неопознанные метки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 20 января на борту летевшего из Уфы в Сургут Boeing 737-800. Во время полета экипаж доложил о наблюдении на приборе ТКАС двух меток.

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Отмечается, что их высота была неизвестна. При этом другие лайнеры в этот момент отсутствовали на всех высотах.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее пилоты самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе. Инцидент случился со следовавшим из Гянджи в Москву Airbus A320 20 января. На подлете к российской столице на высоте 1,9 тысячи метров экипаж доложил о похожих на огонь светящихся объектах.

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