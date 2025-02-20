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07:46, 20 февраля 2025Путешествия

Россиянин зашел в супермаркет в Майями и сравнил цены на продукты в США и России

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Тревел-блогер и путешественник зашел в супермаркет в Майями и сравнил цены на яйца, хлеб и молоко в Соединенных Штатах и России. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что дюжина яиц в США стоит примерно семь долларов (631 рубль). Привычный в России десяток найти в местных магазинах можно, однако наиболее распространены пачки с шестью либо двенадцатью штуками.

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Как указал блогер, галлон молока, в котором примерно четыре литра, стоит в Америке не менее четырех долларов (360 рублей). В России же литр молока обойдется покупателям в среднем 80 рублей за литр.

«Здесь важно понимать — молоко в США практически самый дешевый продукт, — продолжил он. — Сложно сказать, почему, но лично я связываю такую низкую стоимость с его крайне высокой популярностью (в стране)».

По словам россиянина, самый недорогой хлеб в Штатах стоит два доллара (178 рублей). «Американцы, кстати, чаще берут "тостовый" хлеб, более мягкий, — добавил он. — Такой продают в наших магазинах тоже, он будет стоить около трех долларов (268 рублей)».

Ранее другая российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «русский покупатель поперхнется». Девушка сообщила, что в местных супермаркетах нет привычных батонов хлеба, вместо них представлены лепешки в разных видах: свежие, замороженные, пшеничные, кукурузные, с добавками и без.

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