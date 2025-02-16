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14:02, 16 февраля 2025Путешествия

Россиянка описала магазины в Мексике фразой «русский покупатель поперхнется»

Алина Черненко

Фото: Henry Romero / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные магазины фразой «русский покупатель поперхнется». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Вот у нас — мука, сахар, гречка. В Мексике — огромные мешки с сушеным перцем чили. Красный, зеленый, черный, в хлопьях, целиком, молотый, копченый. Видимо, это базовый продукт, как у нас картошка. Тут без него не сваришь ни суп, ни чай», — удивилась россиянка.

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Ершова добавила, что в мексиканских супермаркетах нет привычных батонов хлеба, вместо них представлены лепешки в разных видах: свежие, замороженные, пшеничные, кукурузные, с добавками и без. А леденцы местные дети едят не сладкие, а соленые, с перцем и порошком чили внутри.

Путешественница также рассказала, что текила в Мексике продается литрами. «Есть даже маленькие бутылочки — ровно на один нервный глоток. Невероятное количество разной выпивки, есть даже водка!» — заметила она.

Кроме того, по словам Ершовой, обычный продукт в мексиканском супермаркете — целая свиная голова. «Продается рядом с мясом, как у нас куриные окорочка. Для меня такая подача жуткая, я такие отделы даже обхожу», — призналась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отношение жителей Мексики к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Она отметила, что быть русским в этой латиноамериканской стране — почетно.

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