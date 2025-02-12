Блогерша описала отношение к россиянам в Мексике фразой «уважают за то, что мы против США»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала отношение местных жителей к своим соотечественникам фразой «нас уважают за то, что мы против США». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что быть русским в Мексике — почетно. По ее словам, американцы воспринимают россиян как сильных людей из страны, которая не боится Америки. «В их глазах Россия — мировая бунтарка, а мы, русские, соответственно, тоже», — пояснила Ершова.

Блогерша добавила, что россияне для мексиканцев загадочные, независимые и «антиамериканские». «Даже если ты в жизни ничего плохого не сказала про США, мексиканцы автоматически решают, что ты так думаешь, и ты их союзник. Потому что "вы же против Америки, правда?" Ну как тут разочаровывать людей?» — удивилась путешественница.

Ершова также рассказала, что русский язык для мексиканцев звучит как магия. Местные женщины искренне восхищаются блондинками, а мужчины — смотрят с неподдельным интересом.

«Так что, если ты русская и приехала в Мексику — готовься к вниманию, уважению и бесконечным разговорам про [Владимира] Путина, водку и Америку. И главное — не пытайся их переубеждать. Просто кивай, улыбайся и наслаждайся статусом русской королевы в Мексике!» — предупредила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила страны, в которых хорошо относятся к русским женщинам. В частности, в Китае, по ее словам, россиянки — идеал красоты.