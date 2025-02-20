Россиянину дали срок за финансовые переводы террористической организации

В Хабаровском крае жителю Бикина дали 9 лет колонии за финансирование терроризма

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к девяти годам колонии 59-летнего жителя Хабаровского края за финансирование организации, признанной в России террористической. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды Хабаровского края.

Как установил суд, с ноября 2021 по август 2022 года мужчина переводил деньги на нужды террористов, используя платежный сервис. В конце 2022-го житель города Бикин был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что лидера группа «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Лева, требуют проверить на финансирование терроризма.