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17:39, 19 февраля 2025Культура

Солиста «Би-2» обвинили в финансировании терроризма

Леву из «Би-2» проверят на финансирование терроризма после слов о помощи ВСУ
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Лидера группа «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Лева, требуют проверить на финансирование терроризма. Об этом сообщают авторы обращения, члены общественного движения «Зов Народа» в своем Telegram-канале.

Поводом для организации проверки стало заявление артиста о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам Левы, он пожертвовал украинским военным более 100 тысяч евро.

«Отправляем обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой отреагировать на эти факты. Финансирование терроризма должно быть наказано!» — говорится в заявлении движения.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом Бортник признался, что потратил на ВСУ уже 100 тысяч евро. Он также отметил, что, если бы у него было больше денег, он закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS.

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