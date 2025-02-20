Россиянка описала отдых в Турции за 700 тысяч рублей фразой «решили не экономить»

Российская туристка побывала в турецкой Анталье и описала отдых на популярном курорте фразой «не могли определиться с отелем». Своими впечатлениями от поездки она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что отправилась в путешествие месте с мужем и дочерью. Семья долго выбирала отель и в какой-то момент решила не рисковать, не экономить, а поехать в уже знакомый пятизвездочный Gloria Golf Resort за 700 тысяч рублей.

«Мы бронировали стандартный номер, — пишет россиянка. — На ресепшене доплатили 660 евро (61 тысячу рублей) за виллу и отдыхали в ней. Доплата однозначно оправдала себя».

По словам путешественницы, у виллы были недочеты в виде отколотой плитки в ванной и заедающих дверей в шкафу. Однако на качество отдыха они не повлияли.

«Основной ресторан и все рестораны а-ля карт на высоком уровне, — добавила туристка. — (…) Ни разу не возникло проблемы с поиском столика, наличием очередей в ресторане или нехваткой продуктов. Весь персонал вежливый и улыбчивый, все говорят на русском языке».

Ранее стало известно, что пакетные туры во многие отели Турции на лето подешевели на 2-12 процентов за месяц. Уточняется, что из-за падения курса доллара и евро цены на размещение в некоторых турецких отелях снизились, и теперь путешественникам стали доступны туры на двоих на 15, 30 и даже 60 тысяч рублей дешевле.