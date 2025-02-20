Россиянка описала продукты на рынке в Южной Корее фразой «неужели это все можно есть»

Российская туристка побывала на рыбном рынке в Южной Корее и описала продаваемые там продукты фразой «неужели это все можно есть». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Лариса сообщила, что в Пусане есть большой базар, который существует уже много лет. Туда, в основном, приходят местные, чтобы приобрести свежие морепродукты и рыбу. Кроме того, она сообщила, что все купленные товары можно сразу же приготовить и съесть на месте.

«Вы бы видели, какое невероятное количество морских гадов там продается, — заявила россиянка. — Некоторых из них я даже в жизни никогда не видела».

По словам Ларисы, люди в России привыкли к 10–15 видам рыбы, поскольку часто просто боятся пробовать что-то новое. Тем временем на корейском базаре их больше сотни.

«Только одних ракушек было видов 30, наверное, — продолжила она. — А еще на прилавках лежали странного вида черви и креветки. Я смотрела и думала: неужели это вообще все можно есть! Выглядело это максимально непривычно».

Ранее эта же туристка раскрыла истинное отношение южнокорейцев к россиянам. У девушки сложилось впечатление, что местные жители практически ничего не знают о России.