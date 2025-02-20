Россиянку задержали за шантаж и вымогательство миллионов у знакомого

В Москве росгвардейцы задержали женщину, вымогавшую 5 млн рублей у знакомого

В Москве росгвардейцы задержали 31-летнюю уроженку Санкт-Петербурга, подозреваемую в вымогательстве 5 миллионов рублей у знакомого. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины. Ее задержали после получения муляжа денег в одном из столичных кафе.

По версии следствия, злоумышленница угрожала знакомому публикацией в интернете информации, порочащей его честь и достоинство, если он не заплатит ей более 5 миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в Москве задержали 31-летнюю россиянку, подозреваемую в многомиллионном вымогательстве у 36-летнего мужчины.

