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13:15, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за шантаж и вымогательство миллионов у знакомого

В Москве росгвардейцы задержали женщину, вымогавшую 5 млн рублей у знакомого
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве росгвардейцы задержали 31-летнюю уроженку Санкт-Петербурга, подозреваемую в вымогательстве 5 миллионов рублей у знакомого. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины. Ее задержали после получения муляжа денег в одном из столичных кафе.

По версии следствия, злоумышленница угрожала знакомому публикацией в интернете информации, порочащей его честь и достоинство, если он не заплатит ей более 5 миллионов рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в Москве задержали 31-летнюю россиянку, подозреваемую в многомиллионном вымогательстве у 36-летнего мужчины.

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