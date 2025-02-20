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12:05, 20 февраля 2025Культура

Российская певица сломала ногу на отдыхе в Ницце

Певица Алена Свиридова сломала ногу во время отдыха в Ницце
Ольга Коровина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Заслуженная артистка России Алена Свиридова сломала ногу на отдыхе во Франции. Об этом певица сообщила «Пятому каналу» на премьере фильма «Красный шелк».

По словам Свиридовой, в январе во время отпуска в Ницце она упала, поскользнувшись в темноте на мраморной лестнице. Сначала артистка подозревала, что лишь растянула связки, но позже у нее диагностировали перелом.

«Я хожу в лангетке, у меня все-таки перелом. Но ничего, это лучший перелом из возможных — без смещения», — пояснила певица.

Ранее стало известно, что бывший продюсер Свиридовой Юрий Рипях обвинил ее в покушении. Рипях счел, что нападение на него произошло из-за инвестиций в другую артистку.

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