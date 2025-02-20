Российские суды за прошлый год обратили в доход страны имущество на сотни миллионов

Российские суды за 2024 год обратили в доход страны имущества на 450 млн рублей

Российские суды за прошлый год обратили в доход государства движимого и недвижимого имущества на сумму более 450 миллионов рублей. Об этом сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова в рамках совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Всего за 2024 год было удовлетворено 88 процентов требований прокуроров. Все они были инициированы в рамках мероприятий, проводимых на основании антикоррупционного законодательства.

Ранее глава Верховного суда России сообщила, что за девять месяцев 2024 года суды в РФ арестовали 61 тысячу граждан, обвиняемых в совершении преступлений.

