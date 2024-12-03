Верховный суд раскрыл число арестованных в России

Глава ВС РФ Подносова: за 9 месяцев суды арестовали 61 тысячу граждан

Российские суды за девять месяцев 2024 года арестовали 61 тысячу граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Эти данные раскрыла глава Верховного суда страны Ирина Подносова, передает ТАСС.

По ее словам, судьи отказали в удовлетворении 9000 ходатайств следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 97 процентах (124 тысячи ходатайств) суды продлевали срок ареста и лишь в трех процентах (3000) отпускали фигурантов дел на свободу.

В мае Подносова заявляла, что суды в России стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых.