Председатель Верховного суда рассказала о сокращении арестов в России
Суды в России стали реже арестовывать обвиняемых и подозреваемых, назначая им вместо колонии принудительные работы. Об этом на пленарном заседании Совета судей сообщила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, ее слова приводит РИА Новости.
По данным председателя ВС РФ, в 2023 году суды удовлетворили на 5,9 процента меньше ходатайств о заключении под стражу, чем в 2022-м. Также на 11 процентов меньше было удовлетворено ходатайств о продлении меры пресечения.
Суды апелляционной и кассационной инстанций в прошлом году отменили обвинительные приговоры в отношении 11 тысяч человек, еще 18 тысячам осужденных было смягчено наказание. По словам Подносовой, суды активнее применяют в качестве альтернативы наказание в виде принудительных работ — в 2023 году их назначали в пять раз чаще, чем годом ранее.
Ранее Подносова заявляла, что смертная казнь может быть возвращена лишь с изменением Конституции.